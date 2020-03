D'Gesondheetsministesch, den Direkter vun der Santé an den Educatiounsminister sinn d'Invitéeën dëse Samschdeg an der Emissioun "Background am Gespréich".

D'Pandemie vum Coronavirus ass definitiv zu Lëtzebuerg ukomm. Dag fir Dag ginn ëmmer méi Fäll gemellt. Parallel ginn och ëmmer méi Mesurë geholl, fir d'Ausbreedung a Grenzen ze halen. Betriber huelen hir Precautiounen, d'Kontrolle gi verschäerft an Evenementer ofgesot.

Mir maachen e Samschdeg de Point iwwert de Covid-19 an der Emissioun Background am Gespréich, mat der Gesondheetsministesch Paulette Lenert, dem Direkter vun der Santé, dem Dokter Jean-Claude Schmit an dem Educatiounsminister Claude Meisch.

