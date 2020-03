D'Familljeministesch, den Arméisminister an de Vizepremier an Aarbechtsminister sinn e Samschdeg an der Emissioun "Background am Gespréich" eis Invitéen.

Spéitstens zanter datt d'Regierung dës Woch den Noutstand ausgeruff huet, dierft et jidderengem kloer sinn: d'Situatioun ass eescht. De Coronavirus stellt eis all op eng seriö Prouf, déi een elo zesumme meeschteren a besonnesch déi schwaach an eeler Populatioun virum Virus schütze muss.

Lëtzebuerg ass wuel net am Shutdown, mä d'Consigne vun der Politik ass kloer: bleift doheem, wann et nëmme geet. Wie sech net un d'Mesuren hält, gëtt sanktionéiert. Mir schwätzen och dës Woch am Background iwwert de Coronavirus a seng Repercussiounen op dat ëffentlecht Liewen zu Lëtzebuerg mat der Familljeministesch Corinne Cahen, déi jo ënnert anerem fir d'Alters- a Fleegeheemer zoustänneg ass, dem Vizepremier a Police- an Arméiminister François Bausch an dem Vizepremier an Aarbechtsminister Dan Kersch.

