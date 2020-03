Et ass en historesche Montant: 9 Milliarden Euro, déi de Staat an d'Ekonomie pompelt, fir datt d'Wirtschaft net och nach vum Corona-Virus an d'Gettë geet.

Hannert dem Relancements-Pak steet d'Regierung, déi dës exzeptionell Depense als appropriéiert, wichteg a justifiéiert bezeechent. Mee wat heescht dat am Kloertext fir d'Betriber? A wou kommen dës Suen hir? A wéi een Impakt huet dëst op d'Staatsschold respektiv d'Steierlaascht? All dëst froe mer de Finanzminister Pierre Gramegna. An engem weidere Corona-Background-Spezial ass de liberale Minister eisen Invité um Samschdeg. Rendez-Vous fir de Background wéi gewinnt e Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer an natierlech live an Toun a Bild hei op RTL.lu