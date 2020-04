E Samschdeg ass de Wirtschaftsminister eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich.

D'Corona-Situatioun geheit déi ganz Welt an och Lëtzebuerg an eng déif Wirtschaftskris. D'Regierung mobiliséiert Rekordzomme fir d'Ekonomie ze retten.

An der Emissioun Background froe mer de Wirtschaftsminister, wéi de Stabilitéitspak an d'Praxis ëmgesat gëtt?

Vu wat fir engen Hëllefe kënnen d'Entreprisë genee profitéieren?

Wat sinn déi nächst Etappen a wéi grouss wäert de wirtschaftleche Schued wierklech sinn?

Dat si weider Froen un den neien LSAP-Wirtschaftsminister Franz Fayot.



