E Samschdeg ass déi gréng Kultur- a Justizministesch eis Invitée an der Emissioun Background am Gespréich.

D’restriktiv Mesurë wéinst dem Coronavirus sinn eng enorm Belaaschtung fir d’Ekonomie an d’Staatsfinanzen. Alles dréit sech aktuell ëm d’sanitär Gestioun vun der Pandemie an d’Relance vun der Ekonomie. Mä ass d’Klimakris elo vergiess? Oder ass d’Corona-Kris eng Opportunitéit fir d’Ëmweltpolitik? Eng Chance, fir en neien, anere Start?

Dat froe mir déi gréng Justiz- a Kulturministesch Sam Tanson dëse Samschdeg am Background hei op RTL. Donieft froe mir si, wéi de Rechtsstaat am Etat de Crise an dono funktionéiert, awer och, wéi der Kulturzeen an der Kris gehollef gëtt.

Background am Gespréich wéi gewinnt e Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer hei op RTL Radio Lëtzebuerg.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.