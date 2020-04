E Samschdeg sinn d'Santésministesch Paulette Lenert an d'CSV-Oppositiounsleaderin Martine Hansen eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich.

Zanter 7 Woche si mer opgeruff, souwäit et geet doheem ze bleiwen, ma d'Ongedold an den Drock, nees zréck an eng gewëssen Normalitéit ze fannen, wiisst. Eng Normalitéit, déi de Leit awer och Angscht mécht an, an där mer léiere musse mam Coronavirus eens ze ginn.

Wéi gutt huet d'Regierung bis ewell d'Kris geréiert? Wéi gutt gëtt den Deconfinement mat ënnert anerem der Ouverture vun de Schoule preparéiert a wou steiere mer an den nächste Wochen hin?

Ënnert anerem deene Froe wëlle mer dëse Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich nogoen. Eis Invitéeën an der Mëttesstonn sinn d'Santésministesch Paulette Lenert an d'CSV-Oppositiounsleaderin Martine Hansen.

