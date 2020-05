E Samschdeg ass de fréiere Staatsminister an Ex-EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich.

Hien huet a senger Karriär scho sou munch politesch an ekonomesch Krisen erlieft a war gefuerdert, entspriechend Decisiounen ze huelen: eng Pandemie wéi de Covid-19 war net dobäi, mä grad an dëser Kris gi couragéiert Léisungen erwaart - souwuel national wéi europäesch.

Um Europadag schwätze mer mam CSV-Politiker net nëmmen iwwert d'Limitte vun der EU an der Kris, mä hannerfroen och dem Jean-Claude Juncker seng Vue op de Lockdown, Exit-Management an d'ekonomesch Relance hei am Land.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.