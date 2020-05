De Vizepremier an Aarbechtsminister Dan Kersch ass e Samschdeg eisen Invité am Background am Gespréich.

Wéi en Impakt huet d’Corona-Kris op d’Aarbechtswelt? Wat léiere mer dorausser? Wéi maache mer dat Bescht aus der Situatioun? Mam LSAP-Minister analyséiere mer och déi aktuell Situatioun: Wat ass a puncto Chômage a Faillitten ze fäerten?

Den Dan Kersch ass awer och zoustänneg fir de Sport. Wéini ginn d’Schwämmen zum Beispill nees op oder kann een an enger Hal trainéieren?

Eisen Invité ass awer och den LSAP-Vizepremier. Wéi gutt leeft dann elo d'Zesummenaarbecht tëscht den 3 Regierungspartner an der Kris?

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.