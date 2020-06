De Staatsminister ass e Samschdeg eisen Invité am Background am Gespréich.

Mir zéien en éischte Bilan vum Etat de Crise a vun de Suitte vum Lockdown. Hat Lëtzebuerg déi richteg Strategie? Wat léiere mer aus der Kris? Géif d'Regierung nees alles d'selwecht maachen? Wéini maache mir nees "normal" Politik? A brauche mer keen neie Koalitiounsprogramm?

De Premier Xavier Bettel stellt sech dëse Samschdeg eise Froen am Background, wéi gewinnt live tëscht 12 an 13 Auer um Radio an op RTL.lu

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.