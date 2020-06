De Marc Stein an den Dr. Fränz D’Onghia sinn e Samschdeg eis Invitéen am Background am Gespréich.

De Suicide ass nach ëmmer een Tabu-Thema zu Lëtzebuerg. Ma all Dag versiche bis zu 5 Leit hirem Liewen hei am Land een Enn ze setzen. Wéi kann een domat ëmgoen als Concernéierten, als Frënd, als Familljemember a wéi kënnen d’Medie mat Selbstmord ëmgoen? Wat sinn d’Grënn hannert esou enger verzweiwelter Aktioun a wat muss gemaach ginn um gesondheetlechen Plang, ma och gesellschaftspolitesch, fir dëst ze verhënneren?

Doriwwer schwätze mir dëse Samschdeg an eiser Emissioun "Background am Gespréich" mam Marc Stein, Chef vum Service Psychologique bei der Police a President vun der Société Luxembourgeoise de Psychologie a mam Dr. Fränz D’Onghia, Chargé de direction vun der Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale.

