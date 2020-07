Mam Minister Claude Meisch, dem Féduse-President an dem Spriecher vun de Kannerdoktere schwätze mir dëse Samschdeg iwwert e mouvementéiert Schouljoer.

D'Schouljoer sollt sou normal wéi méiglech ofgeschloss ginn, dat war de Wonsch vum Educatiounsminister Claude Meisch vun Ufank un. Ma d'Decisioun, fir d'A- a B-Gruppe sou kuerz virun der Summervakanz zesummenzeleeën, suergt net réischt zanter der neier Hausse vun den Infektiounszuelen a Klassen, déi ënner Quarantän gesat goufen no engem mouvementéierte Schouljoer, fir Diskussioun a Kritik.

Mir maachen e Samschdeg de Point an der Emissioun Background am Gespréich mam liberale Minister Claude Meisch, dem President vun der Proffegewerkschaft Féduse, dem Raoul Scholtes an dem Spriecher vun de Kannerdokteren, dem Dokter Fernand Pauly. Wéi ustiechend si Kanner a Jugendlecher? Wéi gesäit et no der Rentrée an de Schoulen a Betreiungsstrukturen aus a wéi eng Auswierkungen huet déi aktuell Krisesituatioun op déi Jonk? Doriwwer schwätze mer tëscht 12 an 13 Auer um Radio, am Livestream an op der App.

