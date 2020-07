Den Direkter vum Statec ass Invité um Samschdeg vun der Emissioun Background am Gespréich.

Geet et der Regierung no soll de Konsum gestäerkt ginn, fir d’Ekonomie ze relancéieren an de Chômage ze limitéieren. Dat Ganzt wa méiglech mat engem "nohaltegen Touch".

Wéi spierbar wäert d’Rezessioun zu Lëtzebuerg sinn?

Op wat muss ee bei der Relance besonnesch oppassen?

Schléisst méi Konsum Nohaltegkeet eigentlech net aus?

Ënnert anerem dat froe mir de Serge Allegrezza, den Direkter vum Statec, dëse Samschden um 12 Auer.

