D'Gesondheetsministesch ass eis Invitée e Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich.

Keen anere Regierungsmember steet dëser Wochen an Deeg esou am Mëttelpunkt vum Interessi, wéi d'Paulette Lenert. D'Gesondheetsministesch huet d'Haaptresponsabilitéit driwwer, wéi d'Leit aus der Pandemie erauskommen a wéi d'Infektiounscourbe sou flaach wéi méiglech gehale ginn.

Wéi geléngt der LSAP-Newcomerin dës Krisestrategie? Wat huet d'Pandemie mam Empfanne vun de Leit gemaach?

Ass d'Politik vun der Santé der Gravitéit vun der sanitärer Kris ugepasst?

All dat froen mer d'Santésministesch e Samschdeg. D'Paulette Lenert ass d'Invitée an der Emissioun Background am Gespréich, wéi gewinnt tëscht 12 an 13 Auer live op RTL Radio oder an Toun a Bild op RTL.lu.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.