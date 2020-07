Mir schwätzen iwwert déi jéngst Entwécklungen an der Corona-Kris.

De Vic Arendt, den Ulf Nehrbass, den Alexander Skupin an de Paul Wilmes sinn e Samschdeg Invité an der Emissioun Background am Gespréich.

Mam Dokter aus dem CHL, dem Generaldirekter vum Luxembourg Institute of Health a mat den zwee Chercheure vum Luxembourg Centre for Systems Biomedicine schwätze mer iwwert déi jéngst Entwécklungen an der Corona-Kris.

Background am Gespréich héiert Dir e Samschdeg wéi gewinnt tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.

