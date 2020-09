E Samschdeg ass de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn eisen Invité vun der Emissioun "Background am Gespréich".

D'Flüchtlingskris mam Brand am Camp Moria, de Fall vum vergëfte russeschen Oppositiounspolitiker Nawalny, d'Tensiounen am Noen Osten an d'Walen an den USA - dat ass säin Dagesgeschäft. Heiheem ass et d'Koordinatioun vun der Immigratiouns- an Asylpolitik.

Den Jean Asselborn kéint als déngschteelsten EU-Ausseminister Bicher schreiwen - eent koum och lo iwwert den LSAP-Politiker eraus: D'Biographie "Merde Alors".

Mam Jean Asselborn, dee 16 Joer "en poste" ass, schwätze mer iwwert d'aktuell international Politik, mee natierlech och seng perséinlech Vue op Land a Leit no der zweeter Corona-Well.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.