E Samschdeg ass de Kommissär fir Aarbecht a Soziales eisen Invité vun der Emissioun "Background am Gespréich".

D'Auswierkungen op den Aarbechtsmaart an déi europäesch Wirtschaft sinn och en halleft Joer nom Ufank vun der Pandemie nach net ofgesinn. D'Europäesch Unioun steet virun enger historescher Rezessioun. Eng ganz Generatioun vu Jonke riskéiert Perspektive geholl ze kréien.

Wat kann d'Politik? Wat kann Europa deem entgéintsetzen?

Dat wëlle mer dëse Samschdeg mam Kommissär fir Aarbecht a Soziales Nicolas Schmit verdéiwen. Mam fréieren Aarbechtsminister geet et och ëm den neien Asyl- a Migratiounspak vun der EU-Kommissioun, deen dës Woch presentéiert gouf, d'Schréipsen, déi den europäesche Gedanken an der Pandemie krut a wéi eng sozial Projeten an dësen onsécheren Zäiten op EU-Niveau iwwerhaapt nach eng Chance hu weidergedriwwen ze ginn.

De Background mam sozialistesche Kommissär Nicolas Schmit héiert der live bei eis um Radio, am Livestream op RTL.lu an op der App tëscht Mëtteg an 13 Auer.

