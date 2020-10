E Samschdeg sinn d'Elisabeth Margue, de Max Leners an de Claude Schommer eis Invitéë vun der Emissioun "Background am Gespréich".

Steiergerechtegkeet, Ëmwelt- a Klimaschutz, d'Urgence am Logement an d'Schéier tëscht aarm a räich: an den nächste Jore kommen eng ganz Rei Erausfuerderungen op de Grand-Duché duer.

Wéi sollen dës Defien ugaange ginn a wéi eng Iddien an Denkustéiss hunn déi jonk Politiker, déi nächst Generatioun, fir Lëtzebuerg?

Dat froe mer e Samschdeg eis Invitéen am Background: d'Elisabeth Margue, CSV-Gemengeconseillère an der Stater Gemeng, de Max Leners, Sozialist a Vertrieder vun der Fondation Robert Krieps an de Claude Schommer, DP-Gemengeconseiller vu Munneref.

