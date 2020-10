E Samschdeg sinn d'Paulette Lenert, den Alain Schmit an de Paul Junck eis Invitéë vun der Emissioun "Background am Gespréich".

Alarmant, esou huet d'Gesondheetsministesch dës Woch déi neisten Evolutioun bei de Coronainfektiounen hei am Land beschriwwen. Nach hätt een d'Situatioun trotz engem Rekordchiffer bei de Fäll am Grëff, sou d'Paulette Lenert, ma et gëllt gutt opzepassen.

A kee weess wat muer ass. Wéi ass de Lëtzebuerger Gesondheetssystem fir déi nächst Well opgestallt? Wéi komme mer am beschten duerch de Wanter, dee virun der Dier steet? Wéi eng Léiere konnten bis ewell aus der Pandemie gezu ginn, wéi kritesch ass d'Personaldecken a wat sinn den Ament déi gréisste Problemer a Risiken?

Doriwwer wëlle mer dëse Samschdeg an eiser Emissioun Background am Gespréich schwätzen.

Invitéeën an der Mëttesstonn sinn d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert, de President vun der Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren, den Dokter Alain Schmit an de President vun der Spidolsfederatioun Paul Junck.

