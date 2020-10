E Samschdeg sinn den Däschen Edmond Ries an den LCGB-President Patrick Dury eis Invitéë vun der Emissioun "Background am Gespréich".

2020, ee speziellt Joer wéinst der Covid-19-Pandemie. De Chômage klëmmt, d'Faillitten och. D'Leit sinn onsécher, d'Fräiheete musse limitéiert ginn. Kee weess, wou et higeet. Neie Lockdown oder net. Jee Froen iwwer Froen. Wéi wierkt sech d'Kris bei de sozial Schwaachen aus? Wéi kommen déi Leit duerch dës onkamoud Zäit?

Dat ass de Basis-Sujet dëse Samschden an eiser Emissioun Background am Gespréich.

Invitéë sinn zwee sozial engagéiert Leit. Den Däschen Edmond Ries an den LCGB-President Patrick Dury.

Background am Gespréich wéi gewinnt e Samschden tëscht 12 an 13 Auer um Radio an op RTL.lu.

