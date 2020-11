E Samschdeg de Mëtteg ass de Luxair-Generaldirekter eisen Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

D'Corona-Pandemie trëfft d'Luxair haart. Den neien Direkter Gilles Feith iwwerhëlt an turbulenten Zäiten d'Spëtzt vum Lëtzebuerger Grupp.

Wéi manifestéiert sech d'Kris am Alldag? Op wat muss d'Tourismusbranche sech astellen?

Wéi gesäit déi genee Strategie aus, fir raus aus der Kris? Wéi wäert de Grupp allgemeng déi nächst Joren evoluéieren.

Mir maachen de Point mam neie Generaldirekter Gilles Feith. Hien ass Invité an der Emissioun Background tëscht 12 an 13 Auer um Radio an op RTL.lu

