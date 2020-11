D'Gesondheetsministesch ass eis Invitée e Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich.

Si steet an der éischter Rei op der Front géint d'Pandemie an d'Leit honoréieren dat. Si ass déi beléiftste Politikerin am Land, d'Paulette Lenert.

D'Zil kuerzfristeg nees ënner 500 Corona-Neiinfektiounen den Dag ze falen, dierfte kaum erreecht ginn. D'Land steet virun engem weidere partielle Lockdowns.

Wat bréngt dat un neie Restriktiounen? Wéi ass eise Gesondheetssystem opgestallt? Wéi eng Messagë kommen nach bei der Populatioun un? Op wat baséiert sech d'Regierung bei hiren Decisiounen?

Dat sinn nëmmen e puer vun de Froen un d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert, dëse Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer.

