Mir schwätze mam Vizepremier ënnert anerem iwwert de Lockdown, déi grouss Infrastrukturprojeten, Elektromobilitéit an d'CO2-Steier.

Lëtzebuerg ass elo erëm am Lockdown. De Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert hunn déi nei Covidmesuren scho breet erkläert.

Dëse Samschdeg seet de François Bausch, wéi déi Gréng an der Regierung de Lockdown kommentéieren. Mam grénge Vizepremier, Mobilitéits- a Bauteminister geheie mer och e Bléck op déi grouss Infrastrukturprojeten an diskutéieren iwwert d’Landesplanung, Elektromobilitéit an C02 Steier. A mir froen de François Bausch ewéi d'Coronapandemie d’Gesellschaft verännert huet... oder soll.

