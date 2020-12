De Bau-Biolog, de Fuerscher an de Direkter vun der Santé sinn eis Invitéeën e Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich.

Duerch d’Corona-Pandemie ass d’Gesondheet vun der Populatioun op eemol den Haapt-Fokus vun der Politik - eng Première!

Ma wei gesond sinn d’Mënschen hautdesdaags? Wei eng Roll spillt d’Genetik, d’Ëmwelt an d’Ernierung? Wei eng Akzenter kënnen an Zukunft d’Ëmwelt an d’Preventiv-Medezin spillen? An wéi eng Léiere kënnen a musse mer aus dëser Pandemie fir d’ëffentlech Gesondheet zéien?

Dat froe mer e Samschdeg am Background de Baubiolog Ralph Baden, de Fuerscher a Spezialist fir Nutritioun vum Luxembourg Institute of Health Torsten Bohn an den Direkter vun der Santé Dr. Jean-Claude Schmit.

D’Emissioun Background héiert dir wei gewinnt tëscht 12 an 1 live hei op RTL, op der App oder op RTL.lu.

