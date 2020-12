D'Fraktiounscheffin vun der CSV ass e Samschdeg eis Invitée an der Emissioun Background am Gespréich.

Och dës Woch gouf d'Aktualitéit nees besonnesch vun engem Thema dominéiert. D'Corona-Bestëmmunge sollen nach emol 1 Mount verlängert ginn, well d'Chifferen net staark genuch zeréckgaange sinn. Ass dat dee richtege Wee? Wéi ass der Regierung hir aktuell Politik ze bewäerten a wat ass vun dësem Krisejoer zeréckzebehalen? Doriwwer wëlle mer dëse Samschdeg mat der Fraktiounscheffin vun der gréisster Oppositiounspartei schwätzen. D'Martine Hansen ass eis Invitée an der Emissioun Background am Gespréich. Donieft geet et ëm de Staatsbudget, deen d'nächst Woch an der Chamber diskutéiert gëtt an den Zoustand vun der Chrëschtlechsozialer Vollekspartei.

