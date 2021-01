De Logementsminister ass e Samschdeg eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich.

De Logement bleift en héich sensibele Beräich, well, soubal Reformen a Richtung Sozialwunnengen oder Steiere geschéien, gëtt dat als Attack op d'Privatproprietéit an de fräie Wunnengsmaart opgefaasst.

Mee wéi d'Feelentwécklunge vun de leschte Joren am Logement behiewen? Wou ass konkret un der Steierschrauf ze dréinen, wat bréngt den neie Pacte Logement wierklech a kommen via de Spezialfong déi nächst 4 Joer effektiv 4.000 abordabel Wunnengen op de Maart?

Froen, déi urgent an akut sinn, an déi mer dem Logementsminister Henri Kox stellen.

De grénge Minister, zoustänneg fir d'bannenzegt Sécherheet, geet natierlech awer och op d'kriddeleg Police-Aarbecht, d'Onsécherheetsgefill an d'Lutte géint d'Kriminalitéit an.

Den Henri Kox ass dëse Samschdeg an der Mëttesstonn den Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

