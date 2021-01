De Charel Schmit, Christopher Goepel a Patrick Remakel sinn e Samschdeg eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich.

Zanter bal engem Joer beaflosst e Virus eisen Alldag a beschneit eis Fräiheeten. Jidderee stécht den Ament zréck, ma wéi erliewen déi, déi am Fong onbeschwéiert duerch d'Liewe goe sollten, déi aktuell Pandemie? Där Fro wëlle mer e Samschdeg an eiser nächster Emissioun Background am Gespréich nogoen.

Wéi geet et de Kanner a Jonken no geschwënn engem Joer Corona? Wéi en Afloss hunn d'Restriktiounen op hiert Wuelbefannen a wéi ass et ëm den néidegen Encadrement hei am Land bestallt? Mir diskutéieren doriwwer am Background mam designéierten Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, Charel Schmit, dem Jugendpsychiater Christopher Goepel an dem President vun der Enseignantsgewerkschaft SNE Patrick Remakel.

De Background iwwert d'Corona-Jugend héiert Dir wéi gewinnt e Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer um Radio an am Livestream op RTL.lu.

