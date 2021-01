De President vun der LaLux ass e Samschdeg den Invité vum Background.

D’Zomm vun de Bilane vun den Assurancëgesellschaften hei am Land läit bei méi ewéi 300 Milliarden Euro. A se wiisst. Déi Gesellschafte stelle ronn 350 Milliounen Euro Steierrecetten an 13.000 Aarbechtsplazen duer. Eng vun deene Gesellschaften ass d’Lalux – fréier "La Luxembourgeoise", déi d'lescht Joer hiren 100. Anniversaire hat.

Mat hirem President, dem Pit Hentgen, schwätze mer dëse Samschden am Background iwwert d’Evolutioun vum Assurancësecteur.

Mir froen hien och ob, a wa jo, wéi d'Assurancëgesellschaften de Betriber an der aktueller Kris kënnen hëllefen. A well de Pit Hentgen um Immobiliëmarché aktiv ass, froe mir hien och wéi hien d’Lag um Wunnengsmaart aschätzt.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an am RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.