D’CSV-Fraktiounscheffin an den LSAP-Vizepremier sinn d'Invitéë vun der Emissioun "Background am Gespréich".

Wéi eng Politik brauche mer? Hu mer déi richteg Covid-Strategie?

Doriwwer diskutéieren e Samschdeg am Background de roude Vizepremier an d’CSV-Fraktiounscheffin.

D’Corona-Middegkeet ass grouss, d’Impfe geet lues virun. Kritt d’Politik d’Leit nach motivéiert? Wéi féiert se eis duerch d’Kris?

Live am Studio sinn den Dan Kersch an d’Martine Hansen.

