An der Emissioun "Background am Gespréich" geet et e Samschdeg ëm d'Roll vun de Medien wärend der Corona-Pandemie.

Zanter geschwënn engem Joer dominéiert een Thema d'Noriichte weltwäit – d'Corona-Pandemie.

Wéi eng Roll hunn d'Medie gespillt? Hunn d'Journalisten informéiert an opgekläert oder Angscht a Panik verbreet? Wéi kënnen a sollen d'Medie mat Fake News a Verschwörungstheorien ëmgoen?

Mir werfen e Samschdeg an eiser Emissioun Background e kritesche Bléck op eis eegen Aarbecht.

Invitéiert sinn d'Ines Kurschat, Journalistin beim Land a Presidentin vun der Journalistenassociatioun ALJP, den Jean-Lou Siweck, Generaldirekter vun Editpress a President vum Presserot an de Gilles Genot, Historiker a Conservateur am Lëtzebuerger City Museum.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an am RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.