Den Educatiounsminister ass e Samschdeg den Invité an der Emission "Background am Gespréich".

D‘Angscht viru Virusmutatiounen an Infektiounsclusteren an der Schoul ass méi grouss wéi jee. Den Educatiounsminister muss seng Politik adaptéieren, d'Hygièneskonzepter iwwerschaffen.

Wat bedeit dat fir déi zweet Hallschent vun dësem Schouljoer? Doriwwer wëlle mer dëse Samschdeg mam liberale Minister live bei eis am Background schwätzen.

Donieft geet et ëm den Zoustand vun de Kanner a Jonken allgemeng, hir Zukunftsperspektiven, dem Minister seng Relatiounen zu den aneren Acteuren an der Schoul a Privatéierungspläng, déi zeréckgezu ginn.

De Background mam Claude Meisch live dëse Samschdeg tëscht 12 an eng Auer um Radio an am Livestream op rtl.lu

