Den Energie- a Landesplanungsminister ass e Samschdeg Invité am Background.

D'Landesplanung ass ee vun de wichtegsten Zukunfts-Dossieren, fir d'limitéiert Fläch vum Land ze plangen, hëllefe sollen d'Konzepter vun der Kreeslafwirtschaft, engem konsequent duerchduechte Klima- an Ëmweltschutz an dem Schoune vu Ressourcen.

Verstoppt sech hannert villem net awer waarm Loft a wat ass sech konkret hannert de Pläng vu "Luxembourg in transition" fir ze stellen?

Dat froe mer den Energie- a Landesplanungsminister Claude Turmes.

Hien ass Invité dëse Samschdeg an der Emissioun Background.

Mam grénge Minister schwätze mer och iwwert seng Visioune fir bezuelbare Wunnraum, d'C02-Reduktioun an d'Mobilitéit vu muer.

Background am Gespréich mam Claude Turmes - dëse Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer um Radio an an Toun a Bild op der RTL.lu.

