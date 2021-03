De President vun der Chambre de Commerce ass eisen Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

Lëtzebuerg ass ekonomesch a finanziell nach relativ gutt duerch d’Coronakris komm an awer wäert d’Kris d’Ekonomie an d’Aarbechtswelt verännert hunn.

Mam President vun der Chambre de Commerce Luc Frieden schwätze mer dëse Samschdeg iwwert dës Verännerungen, mä awer och ewéi déi gréng an déi digital Transitioune wirtschaftlech sollen iwwert d’Bün goen.

De Luc Frieden ass och fréieren CSV-Finanzminister a gouf laang als Dauphin vum Jean-Claude Juncker ugesinn. Dowéinst ginn et och puer Froen iwwert d’Zukunft vun der chrëschtlech-sozialer Vollekspartei.

Background am Gespréich mam Luc Frieden. Live tëscht 12 an 13 Auer dëse Samschdeg hei op RTL an natierlech och op der App.

