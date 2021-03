D'Presidentin vum Mouveco an de Vizepremier sinn e Samschdeg eis Invitéen an der Emissioun "Background am Gespréich".

Lëtzebuerg lieft op groussem Fouss. Ee Mount, nodeems de Grand-Duché all seng natierlech Ressourcë fir ee Joer opgebraucht huet, diskutéiere mer dëse Samschdeg iwwert eise Liewensstil an iwwer d'Nohaltegkeet.

Am Studio sinn d'Presidentin vum Mouvement écologique Blanche Weber an de grénge Vizepremier François Bausch.

Si Politik an Industrie nohalteg genuch? Sinn d'Leit, bereet ëmzedenken? An hunn déi Gréng no 7 Joer an der Regierung genuch gréng Politik ëmgesat? Doriwwer schwätze mer dëse Samschdeg live am Background wéi gewinnt tëscht 12 an 13 Auer um Radio an op RTL.lu.

