Déi grouss Fusioun an der Nordstad hëlt Form un. Aus 5 Gemenge soll eng eenzeg ginn. Mat ronn 24'000 Awunner wier déi nei Gemeng déi véiertgréisst am Land.

Wou ass d'Fusioun tëscht Schieren, Ettelbréck, Ierpeldeng, Dikrech a Bettenduerf drun? Wat sinn déi grouss Projeten? Gëtt et e valabelt Mobilitéitskonzept? Wat wëllen d'Bierger eigentlech?

Mir fillen am Background de Bols bei 3 Buergermeeschteren. Invitéë sinn d'Pascale Hansen, Buergermeeschtesch vu Bettenduerf, de Claude Haagen, Buergermeeschter vun Dikrech an de Jean-Paul Schaaf, dee Buergermeeschter vun Ettelbréck ass.

