Den Horesca-Generalsekretär, de Chef vu Concept and Partners an de Stater Hotelier sinn e Samschdeg eis Invitéen am "Background am Gespréich".

Iwwer 4 Méint hu Cafetieren a Restaurateuren kee Client sur place dierfen zerwéieren. Wat bréngen hinnen Terrassen, déi op sinn a wat erwaarde si sech vun der Politik?

Wéi steet d'Hotellerie do no engem Joer, an deem däitlech manner gereest gouf, Méint, an deenen de Kongresstourismus ze soe ganz ewechgefall ass.



Mir froen no beim François Koepp, dem Generalsekretär vun der Horesca, beim Marc Fusenig vu Concept and Partners, deene verschidde Baren a Restaurante gehéieren a beim Stater Hotelier Carlo Cravat.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an am RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.