Den Éierestaatsminister ass e Samschdeg eisen Invité am "Background am Gespréich".

Wat ass lass an der CSV?

Ka sech d'Partei en neit Profil ginn a wéi soll eng Strategie ausgesinn, fir nees un de Pouvoir ze kommen?

Gëtt op déi richteg Käpp fir de Leadership gesat oder gëtt d'Chance vu Renouveau verpasst?

Alles Froen, déi mer dëse Samschdeg dem Éierestaatsminister Jean-Claude Juncker stellen, deen d'CSV wéi keen Anere kennt.

Mam fréieren EU-Kommissiounspresident kucke mer och op d'Regierungsaarbecht an der Pandemie a beliichten aktuell europäesch Sujeten.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an am RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.