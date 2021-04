D'Gesondheetsministesch ass e Samschdeg eisen Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

D'Impfcampagne, d'Waardelëscht fir AstraZeneca an d'Impfniewewierkunge sinn een Thema e Samschdeg am Background. D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert ass eis Invitée.

Schnelltester, d'Analys vun de Clusteren an den Altersheemer an d'Situatioun an de Spideeler si weider Sujeten. A mir froen d'Ministesch, wéi ee mat deem Dauerstress eens gëtt.

Background am Gespréich mat der Paulette Lenert e Samschdeg an der Mëttegstonn um Radio oder op RTL.lu. No den Neiegkeete vun 12 geet et lass, dat bis 13 Auer.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an am RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.