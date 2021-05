De Finanzminister ass e Samschdeg eisen Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

Finanziell an ekonomesch gesinn, kéint Lëtzebuerg ënnert dem Stréch manner schlecht duerch d’Pandemie komm sinn ewéi Ufanks gefaart.

Trotzdeem ginn et egal wéi hei am Land Problemer an Erausfuerderunge fir d’Zukunft. Fir doriwwer ze schwätzen, ass de Finanzminister Pierre Gramegna dëse Samschdeg den Invité am Background hei op RTL.

De liberale Politiker froe mir och, wéi d’Reprise an d’digital an ekologesch Transitioune gesteiert ginn a wie fir d’Käschten opkënnt. Ergo d’Fro och, ob d’Steierreform nach kënnt a wéi eng Nues déi kritt.

De Background mam Pierre Gramegna ass Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer hei op RTL an natierlech op RTL.lu an op der App.

