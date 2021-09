An der Emissioun "Background" sinn de Samschdeg d'Josée Lorsché, de Georges Engel, de Gilles Roth an de Gilles Baum invitéiert.

D'Hallschent vun der Legislatur ass eriwwer an elo, wou déi akut Corona-Kris lues awer sécher ënner Kontroll ass, kommen aner brennend Themen ewéi Klimaschutz, Logement a sozial Ongläichheeten zeréck op déi politeschen Agenda a misste beschtefalls och konkret ugepaakt ginn.

Wou soll an den nächsten zwee Joer den Hiewel ugeluecht ginn? Wat kann nach realistesch an dëser Legislaturperiod ëmgesat ginn? Wat sinn d'Léisungsvirschléi vun de verschiddene Parteien? A bréngt d'Dräierkoalitioun et nach fäerdeg, gemeinsam Accenten ze setzen? Doriwwer wëlle mer dëse Samschdeg mat de Fraktiounscheffe vun de véier gréisste Parteien an der Chamber schwätzen. D'Josée Lorsché vun déi Gréng, de Gilles Baum vun der DP, den LSAP-Fraktiounschef Georges Engel an de Co-Fraktiounsleader vun der CSV Gilles Roth sinn d'Invitéeën am Background fir d'politesch Rentrée.

Rendez-vous fir dës Ronn ass wéi ëmmer live an der Mëttesstonn samschdes vun 12 bis 13 an am Stream op RTL.lu.

