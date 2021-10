An der Emissioun "Background" sinn dowéinst e Samschdeg d'Nora Back, de Patrick Dury an de Romain Schmit invitéiert.

D'Vertrieder vum Patronat fuerderen erëm méi Normalitéit an de Betriber a proposéieren de Covid-Check-System anzeféieren. Wat schwätzt dofir? Wat dogéint?

Wat fir Froen stelle sech am Kontext vun der wirtschaftlecher Reprise, wat erwaarde sech Patronat a Gewerkschaften vum Premier senger Ried zur Lag vun der Natioun a wéi gesi si d'Zukunft vum Kriseninstrument Tripartite?

Dat sinn e puer Froen, iwwert déi mer e Samschden am Background diskutéieren, mam Nora Back der Presidentin vum OGBL, dem Patrick Dury, dem President vum LCGB an dem Patronatsvertrieder Romain Schmit, dee Generalsekretär vun der Federation des artisans a Member am Exekutivbüro vun der UEL ass. Rendezvous wéi gewinnt tëschent 12 an 1.



