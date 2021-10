Invité an der Emissioun "Background am Gespréich" e Samschdeg ass de Kardinol an Äerzbëschof.

Wéi gesäit d'Zukunft vun der Kathoulescher Kierch an der post-moderner Welt aus? Kéint den Zölibat iergendwann ofgeschaaft, an d'Homosexualitéit akzeptéiert ginn?

Firwat fënnt d'Kierch haut manner hir Plaz an eiser Gesellschaft? Wat fir eng Roll spillt an deem Kontext d'Bëschofssynode déi 3 Joer dauert? An wéi huet d’Kierch hiert Selbstverständnis an déi finanziell Aboussen duerch d’Trennung vu Kierch a Staat verdaut?

Dat froe mer kuerz virun Allerhellegen de Kardinol an Äerzbëschof vu Lëtzebuerg. De Jean-Claude Hollerich ass e Samschdeg eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.