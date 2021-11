Invitéen e Samschdeg sinn d'Lëtzebuerger Justizministesch, den Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher an de President vum Jugendrot.

An der Pandemie sinn d'Auere bei de Kannerrechter zréck gedréit ginn an et ass elo e kollektiven Effort gefuerdert, fir se lo nees no vir ze dréinen, dat huet dës Woch den Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher a sengem neiste Joresrapport festgehalen.

Mir wëllen um Internationalen Dag vun de Kannerrechter dëse Samschdeg, am Kader vun der Emissioun Background am Gespréich, mat an iwwert déi Jonk an hir elementar Rechter schwätzen.

Wéi aschneidend war an ass de Covid fir dës Generatioun? Wéi ass et ëm de Schutz vun de Kanner a Jonken an d'Kannerrechter zu Lëtzebuerg bestallt? A wéi kënnen déi Jonk déi Stëmm kréien, déi hinnen zousteet?

Live am Studio sinn d'Justizministesch Sam Tanson, dem Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher Charel Schmit an dem President vum Jugendrot Mathis Godefroid.

