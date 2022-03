An der Emissioun "Background am Gespréich" sinn eng Historikerin, de Chef vun der Lëtzebuerger Arméi an de fréiere Premier eis Invitéen.

Krich an Europa: De russesche President Wladimir Putin huet d’Ukrain attackéiert. Wéi kann een déi Aggressioun stoppen? Wéi eng Moyenen huet de Westen? A wéi gesinn d’Russe selwer dee Krich?

Am Background am Gespréich diskutéieren ëmmer aneren zu dësem Theme mat eisen dräi Invitéen:

Inna Ganschow, Historikerin

Steve Thull, Generol a Chef vun der Lëtzebuerger Arméi

Jean-Claude Juncker, fréiere Lëtzebuerger Premier an EU-Kommissiounspresident

