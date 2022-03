E Samschdeg ass d'Familljeministesch eis Invitée an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Déi stramm Energiepräisser, déi fir Stéit a Betriber d'Liewe net méi einfach maachen. D'Organisatioun vum Accueil vun ukrainesche Flüchtlingsfamilljen. An d'Opschaffen an d'Léiere vun der Pandemie an de Fleege- an Altersheemer. Fir d'Familljeministesch Corinne Cahen sinn d'politesch Zäiten nawell animéiert an d'Dossiere kriddeleg.



Mat der DP-Presidentin schwätze mer an eiser Emissioun Background e Samschdeg och iwwer hir weider politesch Ambitiounen a wéi sech déi Liberal fir d'Walen opstellen.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.