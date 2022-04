E Samschdeg ass den LSAP-Deputéierten eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Hie war Minister, Chamberpresident a sëtzt elo als Deputéierte vun der LSAP an der Chamber. De Mars Di Bartolomeo ass dëse Samschdeg bei eis am Background.

Mam Rapporter vun de Covid-Gesetzer a President vun der Kommissioun, déi un der neier Verfassung schafft, ginn eis d’Sujeten net aus. Hien ass och Member an der Logements-Kommissioun a säin Numm steet fir d’Pensiounsrevisioun.

D'Emissioun Background am Gespréich vun dëser Woch gouf am Virfeld opgeholl.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.