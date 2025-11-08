Wéi kann ee sech géint Cyber-Bedruch schützen?
E Samschdeg sinn d'Muriel-Larissa Frank, de Pascal Steichen an de Jeff Kaufmann eis Invitéeën an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.
Déi grouss Léift, en oppent Ouer oder presuméiert rentabel Investment-Tipps: et gëtt näischt, wat online net ugebuede gëtt, a mat der digitaler Vernetzung an dem grousse Succès vu kënschtlecher Intelligenz gëtt et fir Krimineller ëmmer méi einfach, hiren Affer d’Suen aus der Täsch ze zéien.
Ganz Entreprisë kënne mat engem eenzegen onbeduechte Klick op e scheinbar séchere Link informatesch blockéiert ginn. Dohannert stieche scho laang net nëmme méi Eenzeltäter, mee eng ganz Industrie.
Wéi esou e Bedruch erkennen a wéi kann ee sech schützen, als Privatpersoun, awer och als Patron an als Staat?
Wéi bréngen d’Täter hir Affer dozou, hinnen ze follegen, a wat maachen, wann een Affer ginn ass?
Dat diskutéiere mir mat:
der Muriel-Larissa Frank, Fuerscherin op der uni.lu, am interdisziplinären Zenter fir Sécherheet
dem Pascal Steichen, Generaldirekter vum Luxembourg House of Cybersecurity
an dem Jeff Kaufmann vu Bee Secure.
"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg.