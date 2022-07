Den Encevo-Direkter, de FEDIL-Industriepolitk-Chef, den Energieminister an de SOLER-Direkter sinn eis Invitéeën an der Emissioun Background am Gespréich.

An tëscht féiert Russland en Energiekrich: De Wladimir Putin dréint dem Westen de Gaskrunn ëmmer méi zou. Wat geschitt, wa bis guer kee russesche Gas méi géif an Europa kommen?

Och hei zu Lëtzebuerg kéint et en haarde Wanter ginn. Do mécht den Energieminister Claude Turmes keen Heel méi draus. En Noutfallplang, fir wann de Gas knapps gëtt, ass amgaangen, finaliséiert ze ginn. Wie kréich am Noutfall als éischt manner? Ass et d'Industrie?

Wéi kënnen och Privatstéit Energie spueren? A kann dës Kris och eng Chance sinn, d'erneierbar Energië méi séier an ambitiéis auszebauen?

An eiser Emissioun Background am Gespréich dëse Samschdeg siche mir no Äntwerten op all dës Froen. Et diskutéiere mat den Direkter vum Encevo Claude Seywert, den Gaston Trauffler, Responsabele fir d'Industriepolitik vun der FEDIL, den Energieminister Claude Turmes, an den Direkter vu SOLER Paul Zeimet.

Rendez-vous wéi gewinnt e Samschdeg vun 12 bis 13 Auer um Radio an an der App.

