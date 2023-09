E Samschdeg an der Mëttesstonn geet et an der Emissioun Background am Gespréich um Radio ëm de Walbezierk Zentrum.

Wéi gesäit d'Zukunft vun der Finanzplaz aus? Wéi bleift den Zentrum an d'Land attraktiv fir qualifizéiert Leit? A wéi grouss ass dee vill diskutéierte Sécherheetsprobleem? Doriwwer diskutéieren: d’Yuriko Backes (DP)

de Franz Fayot (LSAP)

de François Bausch (déi gréng)

de Luc Frieden (CSV)

de Frank Engel (Fokus)

an de Roy Reding (Liberté Fräiheet)