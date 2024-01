E Samschdeg ass déi nei Mobilitéitsministesch eis Invitée an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Wéi kritt een d'Leit vum eegenen Auto eriwwer op den ëffentlechen Transport? Dat froe mer déi nei Mobilitéitsministesch Yuriko Backes dëse Samschdeg am Background. D'Stroosse si scho voll a besonnesch fir d'Frontaliere mussen Zuch a Bus a Fuergemeinschafte méi attraktiv ginn.

D'Yuriko Backes huet och – a Krichszäiten an Europa – den Defenseministère iwwerholl, këmmert sech ëm d'Travaux Publics an ëm d'Egalitéit.

Wéi si dës nei Erausfuerderungen ugeet, froe mer d'DP-(Super)-Ministesch e Samschdeg am Background live tëscht 12 an 13 Auer um Radio an op RTL.lu.

Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.