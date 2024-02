E Samschdeg ass de fréieren EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Krisen, Kricher a Konflikter! An d'Europäesch Unioun stécht matten dran.

Wat stellt d'Unioun deem entgéint? Wat hält se nach zesummen? A stéisst de Modell EU u seng Limitten?

Dat froe mer de fréieren EU-Kommissiounspresident Jean Claude Juncker.

Mam Éierestaatsminister schwätze mer natierlech awer och iwwert déi nei Regierung, där hiren Depart net ouni Panne verlaf ass.

De Jean-Claude Juncker ass e Samschdeg eisen Invité am Background. Wéi gewinnt: live an Toun a Bild tëscht 12 an 13 Auer an op allen RTL-Plattformen.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.